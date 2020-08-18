Белый медведь останется талисманом «Трактора» после ребрендинга

Презентация обновленного челябинского клуба состоится 22 августа.

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Телеведущий Константин Устьянцев в рамках хоккейного шоу «Свободный лёд» рассказал о том, что талисман команды Белый медведь останется с клубом даже после ребрендинга. Презентация новой айдентики «Трактора» состоится 22 августа.

«Друзья, мы обещал вам показать талисман команды — мы это сделали. Медведь с нами! Ура!», — сообщил Константин.

Отметим, что после информации о ребрендинге многие болельщики были обеспокоены тем, что вместе со сменой фирменного стиля изменится и талисман команды. Но этого не произошло. Уже полюбившийся публике Белый медведь останется с командой.