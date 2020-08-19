Возле арены имени Белоусова появилась аллея логотипов «Трактора»

Челябинцы готовятся к презентации нового клубного символа.

Послушать 00:00

В Челябинске возле арены имени Валерия Белоусова появилась аллея логотипов «Трактора». Перед главным входом в комплекс установили 9 стел, на 8 из которых изображены старые эмблемы «чёрно-белых», со времён, когда команда носила названия «Дзержинец» и «Авангард», до появившегося в 1995 году белого медведя. Таким образом клуб начал презентацию нового символа команды. В пресс-службе челябинской команды рассказали, когда именно поклонники хоккея смогут увидеть обновлённый логотип команды.



«18 августа перед ледовой ареной появилась аллея с девятью стелами. Восемь из них посвящены тем эмблемам, которые украшали форму челябинского клуба в разные годы. Что же будет на девятой стеле? Подробности появятся 22 августа в 22:00 — все любители хоккея смогут увидеть новый лого „чёрно-белых“ во время прямой трансляции»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что по словам инсайдеров главный символ «Трактора» последних лет — белый медведь, останется на эмблеме команды. В свою очередь представители команды не раскрывают подробностей нового логотипа.

На данный момент известно, что над визуальным стилем челябинцев работает студия Queberten спортивного дизайнера Михаила Антипина. На предсезонных сборах и соревнованиях в Башкирии команда Анвара Гатиятулина выступала в форме без логотипа, но со стилизованной надписью «Трактор». Изменения коснулись не только логотипа, но и всего визуального стиля «чёрно-белых».