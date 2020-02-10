Победителем хоккейного Турнира пяти наций стала юношеская сборная России

Сборная России обошла соперников из США со счетом 4:0.

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Хоккейная сборная России U17 провела четыре победных матча подряд, что позволило спортсменам завоевать победу на международном Турнире пяти наций в Уфе.

«Заключительный матч, в котором наши спортсмены обыграли сборную США, прошел 9 февраля со счетом 4:0», — сообщили в хоккейном клубе «Трактор».

Отметим, что в состав юниорской сборной России вошли наши земляки — челябинцы Николай Сафронов, который является защитником «Белых Медведей» — ему удалось забросить шайбу, и нападающий хоккейной школы «Трактор» Дмитрий Лобанов, который кроме гола совершил и результативную передачу.