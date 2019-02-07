/ Болельщики «Трактора» выбирают лучшего игрока текущего сезона

За приз зрительских симпатий борятся четыре хоккеиста.

Хоккейный клуб «Трактор» запустил второй этап голосования за приз зрительских симпатий, который с этого года носит имя легендарного для челябинского хоккея форварда Павла Лазарева. Спортсмен ушел из жизни в сентябре 2018 года. После первого этапа определились 4 хоккеиста. Их определяли голосованием в фойе ледовой арены «Трактор».

Во вторую часть голосования прошли четверо хоккеистов «Трактора» — Василий Демченко, Кристиан Томас, Виталий Кравцов и Ник Бэйлен. Каждый желающий сможет оставить свой голос в специальном опросе на главной странице официального сайта клуба уже сейчас. Голосование завершится после заключительной игры в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/2019. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Трактор».

Болельщики выбирают лучшего игрока в составе «Трактора» уже в 19-й по счету раз. Традиция была заложена еще во время выступления челябинской команды в Высшей Хоккейной Лиге. Первым игроком, получившим приз, стал нападающий Евгений Галкин. В прошлом году болельщики выбрали лучшим игроком вратаря Павла Францоуза, для которого создали трофей по индивидуальному дизайну.

Приз зрительских симпатий изготавливается в Златоусте по инициативе болельщиков. Все фанаты «черно-белых» могут поучаствовать в процессе, перечислив деньги на карту Сбербанка 2202 2006 1829 1387 на имя Игоря Валерьевича Т.

В пресс-службе «Трактора» обращают внимание, что после перевода нужно сохранить чек, и сообщить на электронный адрес pzs13−14@mail.ru время перевода, сумму и имя.