Плей-офф, игра № 3: «Металлург» принимает у себя «Барыс»

Пока обе команды выиграли по одному матчу.

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В Континентальной хоккейной лиге продолжаются игры 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина. И сегодня, 5 марта, в Магнитогорске состоится третья игра между командами «Металлург» и «Барыс».

Ранее они сыграли матчи в столице Казахстане — Нур-Султане. Сначала выиграли хозяева льда со счётом 4:0. А в следующий раз магнитогорцы отыгрались. И также с «сухим» счётом, только на шайбу меньше — 3:0.

К слову, организаторы шоу на арене «Металлург» обещают удивить зрителей новым и ярким красочным шоу. Так что радовать болельщиков будут не только хоккеисты на льду.

Какие сюрпризы преподнесли главные тренеры команд? Будет ли вновь «сухарь»? Давайте узнаем вместе.

Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv будут транслировать игру в прямом эфире. Начало в 19:00 по южноуральскому времени.