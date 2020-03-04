«Металлург» мощно сравнял счёт во второй игре с «Барысом»

Этот матч также завершился в «сухую».

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В Нур-Султане (Казахстан) вечером 3 марта состоялся второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина между командами «Металлург» и «Барыс». Напомним, что в первом матче со счётом 4:0 победили хозяева льда, а вот вторая встреча принесла большие сюрпризы.

Первый период вышел безголевой, но магнитогорцы старались больше контролировать шайбу. Только прессинг со стороны «Барыса» был активнее и опаснее, особенно ближе к концу перерыва: хозяева матча намного больше атаковали ворота Василия Кошечкина.

За это «Металлург» во втором периоде смог наказать за это своих соперников. На 25-й минуте Андрей Нестрашил дальним щелчком зарядил шайбу в ворота Эдварда Паскуале. А главный тренер казахстанцев Андрей Скабелка даже потребовал видеопросмотр на предмет положения «вне игры». Судьи доказали, что офсайда не было, поэтому «Барыс» наказали на 2 минуты. Их они выстояли, но прессинг «Металлурга» продолжился и в равных составах. Это принесло свои плоды: на 27-й минуте своё голевое слово высказал капитан магнитогорцев Сергей Мозякин. К слову, это была трёхсотая шайба Сергея, заброшенная в розыгрышах плей-офф. И вновь своё веское слово в концовке второго периода сказал Андрей Нестрашил, оформивший дубль на 37-й минуте игры.

В третьем периоде вместо Паскуале в ворота «Барыса» встал Хенрик Карлссон. Он несколько раз выручил свою команду, к примеру, не позволив Мозякину, убежавшему от синей линии «один на один», сделать дубль. При этом, всю игру отлично выстоял Василий Кошечкин, оформивший «сухарь», ведь встреча завершилась со счётом 0:3 в пользу «Металлурга». Это значит, что магнитогорцы сравняли счёт в серии 1/8 финала.

Теперь соперники переезжают в Магнитогорск, чтобы уже там провести два ближайших матча, которые состоятся 5 и 7 марта.