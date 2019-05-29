/ О возвращении Евгения Малкина в «Металлург» рассказал вице-президент команды

«Жизнь такая штука, никогда не говори никогда», - отметил Геннадий Величкин.

О возможном возвращении Евгения Малкина в «Металлург» рассказал генеральный менеджер «сталеваров» Геннадий Величкин. По словам спортивного функционера, между клубом и нападающим есть договоренности, который не исключают появления «Джино» в форме «Магнитки».

Также Геннадий Величкин отметил другого воспитанника «Металлурга» — форварда Владислава Каменева, который сейчас выступает в системе команды НХЛ «Колорадо Эвалэнш». На данный момент, уверяет менеджер, все упирается в желание молодого игрока продолжить заокеанскую карьеру.

Вернуть Каменева? Сложный вопрос, у парня огромное желание остаться там. Ну а если всё случится, то ему сложно будет прийти к нам, потому что все позиции практически заняты. Тем не менее, варианты мы рассмотрим. Долгосрочная договоренность с Малкиным? Ну она всегда была, по умолчанию. Мы встречаемся, общаемся. Жизнь такая штука, никогда не говори никогда. — рассказал Геннадий Величкин.

Напомним, Евгений Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. Магнитогорец был задрафтован «Питтсбург Пингвинз» в 2004 году под общим вторым номером. Именно в составе «Пингвинов» форвард трижды становился обладателем Кубка Стэнли.