Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.49 -0.14 71.96 -0.29
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Особенным назвал предстоящий сезон вратарь магнитогорского «Металлурга» Станислав Галимов

Особенным назвал предстоящий сезон вратарь магнитогорского «Металлурга» Станислав Галимов

Игрок оценил шансы «сталеваров» на Кубок Гагарина.
сегодня в 16:47
  |  Хоккей

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Станислав Галимов рассказал о том как принял предложение продолжить карьеру в форме «сталеваров». По словам вратаря, он общался по поводу своего будущего с агентом, после чего и решил стать частью магнитогорской команды. По словам Станислава Галимова, Магнитогорск ему очень хорошо знаком.

Будучи воспитанником челябинского хоккея, я еще по школе неоднократно бывал в Магнитогорске на различных турнирах. Так что в Магнитогорске мне почти все знакомо. Вообще-то, если такая команда, как «Металлург», предлагает сотрудничество — думать особо не приходится! — сказал Станислав Галимов.

Также вратарь, который ко всему прочему является трехкратным чемпионом России и двухкратным обладателем Кубка Гагарина, отметил, что переход в «Металлург» — в первую очередь возможность побороться за главный трофей КХЛ, а также назвал игру в составе «сталеваров» вызовом.

Безусловно, с такой командой как «Металлург» шанс выиграть Кубок Гагарина очень высок. Кроме этого, стоит отметить хорошую селекционную работу, которую проводят в «Магнитке» в межсезонье по комплектованию команды. Каждый новый сезон в карьере хоккеиста — это новый вызов. А для меня предстоящий сезон, безусловно, будет особенным. — цитирует Станислава Галимова пресс-служба «Металлурга».

Напомним, что «Металлург» подписал контракт со Станиславом Галимовым в текущем межсезонье. Соглашение между голкипером и магнитогорской командой рассчитано на 1 год. В составе «сталеваров» игрок будет выступать под 20-м номером.

Хоккей
Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе на площадку финского размера
17.05.2019
Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе на площадку финского размера
Хоккей
План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»
16.05.2019
План тренировок перед сезоном опубликовал магнитогорский «Металлург»
Хоккей
«Металлург» подписал контракт с Егором Яковлевым
15.05.2019
«Металлург» подписал контракт с Егором Яковлевым
Хоккей
Нападающий Дмитрий Буйницкий рассказал подробности о переходе в «Металлург»
15.05.2019
Нападающий Дмитрий Буйницкий рассказал подробности о переходе в «Металлург»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Черным дымом заволакивает небо на северо-западе Челябинска
сегодня в 20:36
Черным дымом заволакивает небо на северо-западе Челябинска
Общество
В Советском районе в связи с плановыми работами отключат холодную воду
сегодня в 18:31
В Советском районе в связи с плановыми работами отключат холодную воду
Общество
На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера
сегодня в 18:22
На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера
Общество
«Сухой» фонтан и Эйнштейн из плитки появятся в Центральном районе Челябинска
сегодня в 18:04
«Сухой» фонтан и Эйнштейн из плитки появятся в Центральном районе Челябинска
Общество
Исторические объекты на территории Танкового училища выкупит застройщик
сегодня в 17:57
Исторические объекты на территории Танкового училища выкупит застройщик
Общество
Законопроект о квотировании выбросов подготовили к внесению в Госдуму
сегодня в 17:28
Законопроект о квотировании выбросов подготовили к внесению в Госдуму
Общество
В Минэкологии определились с датой начала очистки реки Миасс
сегодня в 17:19
В Минэкологии определились с датой начала очистки реки Миасс
Общество
Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе
сегодня в 17:06
Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6