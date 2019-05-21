/ Особенным назвал предстоящий сезон вратарь магнитогорского «Металлурга» Станислав Галимов

Игрок оценил шансы «сталеваров» на Кубок Гагарина.

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Станислав Галимов рассказал о том как принял предложение продолжить карьеру в форме «сталеваров». По словам вратаря, он общался по поводу своего будущего с агентом, после чего и решил стать частью магнитогорской команды. По словам Станислава Галимова, Магнитогорск ему очень хорошо знаком.



Будучи воспитанником челябинского хоккея, я еще по школе неоднократно бывал в Магнитогорске на различных турнирах. Так что в Магнитогорске мне почти все знакомо. Вообще-то, если такая команда, как «Металлург», предлагает сотрудничество — думать особо не приходится! — сказал Станислав Галимов.

Также вратарь, который ко всему прочему является трехкратным чемпионом России и двухкратным обладателем Кубка Гагарина, отметил, что переход в «Металлург» — в первую очередь возможность побороться за главный трофей КХЛ, а также назвал игру в составе «сталеваров» вызовом.

Безусловно, с такой командой как «Металлург» шанс выиграть Кубок Гагарина очень высок. Кроме этого, стоит отметить хорошую селекционную работу, которую проводят в «Магнитке» в межсезонье по комплектованию команды. Каждый новый сезон в карьере хоккеиста — это новый вызов. А для меня предстоящий сезон, безусловно, будет особенным. — цитирует Станислава Галимова пресс-служба «Металлурга».

Напомним, что «Металлург» подписал контракт со Станиславом Галимовым в текущем межсезонье. Соглашение между голкипером и магнитогорской командой рассчитано на 1 год. В составе «сталеваров» игрок будет выступать под 20-м номером.