«Питтсбург» Евгения Малкина проиграл «Филадельфии» Егора Замулы в первом матче НХЛ после возобновления сезона

Магнитогорский форвард «привёз» гол в свои ворота и отдал результативный пас.

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Голевая передача Евгения Малкина не спасла «Питтсбург Пингвинз» от поражения. Команда уроженца Магнитогорска проиграла принципиальному сопернику из «Филадельфии Флайерз» в выставочном матче перед возобновлением чемпионата НХЛ.



Игра проходила в Торонто — городе-хабе, где играют представители Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» забил первым, отличился Конор Шири, однако затем «Филадельфия» дважды поразила ворота «Пингвинов». В одном из голов «Лётчиков» поучаствовал Евгений Малкин, именно его неточный пас из угла площадки привёл к тому, что форвард «Филадельфии» Кевин Хейз забил гол.

Счёт 2:1 в пользу «Флайерз» держался до самой концовки третьего периода, однако «Пингвинам» удалось сравнять счёт за 29 секунд до сирены. Здесь воспитанник магнитогорского «Металлурга» отметился уже со знаком «плюс». Именно его голевая передача привела к тому, что Джейсон Цукер забил гол в ворота «Филадельфии».

Встреча перешла в овертайм, где победу одержали хоккеисты «Флайерз». Последний гол первой после возобновления игры в НХЛ на свой счёт записал Скотт Лотон.

Евгений Малкин провёл на льду 16 минут и 12 секунд. Помимо голевой передачи, на счету магнитогорца 55% выигранных вбрасываний и показатель полезности «-1». Отметим, что кроме Евгеня Малкина на льду были ещё два представителя России, защитники «Филадельфии» Иван Проворов и южноуралец Егор Замула. Первый набрал большее игровое время среди всех хоккеистов на площадке — 25 минут и 39 секунд, на его счету также «ассист», при показатели полезности «+2».

Егор Замула провёл дебютный матч в НХЛ. Южноуральский защитник не отметился голами и передачами, но провёл 1 силовой приём и 1 раз заблокировал бросок.