Евгений Малкин перенёс операцию на левом локте

По прогнозам врачей, магнитогорец восстановится через 3-4 недели.

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга» и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перенёс операцию. У форварда был травмирован левый локоть. Об этом сообщил официальный сайт «Питтсбурга» со ссылкой не генерального менеджера команды Джима Рутерфорда.



«Операция была проведена в Пресвитерианском госпитале УПМЦ врачом-командой доктором Дхармешем Вайасом и доктором Джоном Фаулером из УПМЦ по ортопедической хирургии плеча и локтя»,— сообщили на официальном сайте «Пингвинов».

По прогнозам врачей игрок полноценно восстановится через 3-4 недели. Отметим, что в последних 8 сезонах воспитанник магнитогорского хоккея пропускал не менее 10 игр. В 13 из 14 чемпионатов в НХЛ «Джино» набирал более одного очка за матч. В 907 играх в лиге на его счету 1076 очков.

Отметим, что Евгений Малкин был в составе «Питтсбурга» в серии квалификационного раунда против «Монреаль Канэдианс», которую «Пингвины» проиграли со счётом 1:3. В 4-х играх магнитогорец сделал 1 результативный пас, нанеся 21 бросок по воротам. В прошедшей «регулярке» НХЛ нападающий сыграл в 55 играх и с 74 очкам и показателем полезности «-7» стал лидером «Питтсбурга».