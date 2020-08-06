Евгений Малкин заработал первое очко в квалификации НХЛ

Голевой пас магнитогорца не спас «Питтсбург» от поражения.

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Первый результативный балл в возобновлённом чемпионате НХЛ набрал Евгений Малкин. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» отличился в третьем матче серии между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канэдиенс».Игра, как и все матчи команд Восточной конференции проходила в Торонто. Перед началом игры счёт в серии квалификационного раунда был равный — 1:1. Первым в матче, усилиями Ши Уэббера, отличился «Монреаль». «Питтсбург» сравнял в середине первого периода. Евгений Малкин отдал разрезающий пас на Патрика Хорквиста, который броском в касание поразил ворота канадской команды.Затем «Пингвины», в конце первого и начале второго периодов вышли вперёд, однако «Канэдиенс» сократили отставание. На третий период хоккеисты вышли при счёте 3:3. Точку в игре поставил Джефф Петри из «Монреаля». Именно его гол принёс победу канадской команде.Отметим, что в квалификационном раунде игры проходят до трёх побед. Таким образом, у «Питтсбурга» не осталось права на ошибку, в случае поражения в следующем матче для них розыгрыш Кубка Стэнли подойдёт к концу. Ранее борьбу за главный трофей НХЛ прекратил «Нью-Йорк Рейнджерс» с Артемием Панариным. Они уступили «Каролине Харрэкейнз» в трёх играх.