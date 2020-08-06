Послушать
00:00
Игра, как и все матчи команд Восточной конференции проходила в Торонто. Перед началом игры счёт в серии квалификационного раунда был равный — 1:1. Первым в матче, усилиями Ши Уэббера, отличился «Монреаль». «Питтсбург» сравнял в середине первого периода. Евгений Малкин отдал разрезающий пас на Патрика Хорквиста, который броском в касание поразил ворота канадской команды.
Затем «Пингвины», в конце первого и начале второго периодов вышли вперёд, однако «Канэдиенс» сократили отставание. На третий период хоккеисты вышли при счёте 3:3. Точку в игре поставил Джефф Петри из «Монреаля». Именно его гол принёс победу канадской команде.
Отметим, что в квалификационном раунде игры проходят до трёх побед. Таким образом, у «Питтсбурга» не осталось права на ошибку, в случае поражения в следующем матче для них розыгрыш Кубка Стэнли подойдёт к концу. Ранее борьбу за главный трофей НХЛ прекратил «Нью-Йорк Рейнджерс» с Артемием Панариным. Они уступили «Каролине Харрэкейнз» в трёх играх.