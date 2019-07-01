Петерис Скудра рассказал о формировании состава «Трактора»

По словам специалиста, клуб укомплектован практически полностью.

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра рассказал о принципах формирования состава «черно-белых» . По словам специалиста, на данный момент команда укомплектована практически полностью.



Разве что осталась одна позиция иностранца в нашей заявке. Мы оцениваем, кто есть на рынке, кого можем приобрести, — руководство работает в этом направлении. Команда на 90% с лишним укомплектована. Я изначально говорил, что мы должны омолодить команду. И сейчас средний возраст состава «Трактора» точно снизился на три года. У нас есть отличная молодёжь, которая даст нам глубину состава и качественную конкуренцию. Есть молодые ребята, уже готовые играть, — кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Мы будем вместе проходить предсезонный этап, парни станут только сильнее, быстрее, лучше. — цитируют Петериса Скудру «Известия».

Напомним, Петерис Скудра возглавил «Трактор» минувшее межсезонье, в конце апреля. Соглашение с тренером рассчитано на год. Предыдущим местом работы специалиста было нижегородское «Торпедо».

