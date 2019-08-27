Перстни чемпиона коркинского хоккея представил Артемий Панарин

Спортсмен поделился приобретениями в социальной сети.

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Накануне вечером Артемий Панарин выложил снимок в своем Instagram-аккаунте, где он демонстрирует различные перстни.

«Я ничего не выигрывал, но у меня есть перстни», — написал Панарин.

Напомним, Артемий в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ будет выступать за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», который заключил 7-летний контракт с южноуральским хоккеистом.

Отметим, что в одной команде с Панариным будет играть еще один воспитанник челябинской школы «Трактор» Виталий Кравцов. Также можно сказать, что «Нью-Йорк Ренджерс» на данный момент является самым «русским» клубом в НХЛ. В его составе на сегодняшний день играют шестеро россиян.