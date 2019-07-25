«Веселый» Панарин пришел на помощь пони

Знаменитый хоккеист защитил животное от нерадивой хозяйки.

В большом интервью изданию «РИА Новости Спорт» игрок команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, что во время отпуска он спас беззащитное животное от побоев женщины-хозяйки.

«Часть своего отпуска я провел в Москве. Как-то раз с друзьями я пошел в ресторан, откуда вышел рано утром «веселенький» и наблюдал ужасную картину. Стояла женщина, которая катает людей на пони и бьет животное ногами и руками. Я был очень возмущен, и начал на нее орать, так как всем окружающим было абсолютно безразлично», – поведал Панарин.

Артемий рассказал, что хотел пояснить хозяйке лошади ее неправоту, но вместо этого только кричал около 10 минут. Успокоить Панарина смог только боксер Геннадий Головкин, который тоже отдыхал в том ресторане.

Напомним, что Артемий Панарин, уроженец Коркино, в июле подписал семилетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором также с нынешнего сезона будет выступать воспитанник челябинского хоккея Виталий Кравцов. «Рейнджерс» на данный момент является самым «русским» клубом НХЛ. В его состав уже входят 6 россиян, и ожидается приезд седьмого – голкипера Игоря Шестеркина. Ранее Панарин и соотечественник Сергей Бобровский выступали за клуб «Коламбус Блю Джекетс».