Артемий Панарин поставил новый рекорд по результативности за «Нью-Йорк Рейнджерс»

Ранее он принадлежал великому Уэйну Гретцки.

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28-летний уроженец Челябинской области Артемий Панарин провел уже 43 игры за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», в который он перешел в межсезонье из «Коламбус Блю Джекетс». Но за эти 43 матча коркинец установил новый клубный рекорд.

Прежнее достижение принадлежало Уэйну «Великому» Гретцки. В сезоне 1996/97 в 43 матчах тот набрал 59 очков, забив 16 шайб и отдав 43 передачи. Артемий Панарин же за столько такой количество игр уже набрал 61 очко (24 шайбы, 37 передач).

В разные годы за «Рейнджерс» играло довольно много россиян, но не всем удавалось набрать хотя бы 60 баллов за целый игровой сезон. Последний результат — 58 очков. А впереди у команды из Нью-Йорка еще 39 матчей.

Артемий Панарин провел в Национальной хоккейной лиге 365 игр. За это время он набрал 381 очко (140 шайб и 241 передача).

На данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У команды в активе 46 очков за 46 игр. До зоны плей-офф не хватает минимум 6 результативных баллов.

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