/ Артем Пеньковский возвращается на лед после страшной травмы

Форвард включен в заявку «Челмета» на матч против «КРС-ОРДЖИ».

Игрок «Трактора» Артем Пеньковский вернется на лед впервые после страшной травмы, полученной в игре против «Адмирала» из Владивостока в прошлом октябре. О возвращении нападающего сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «Трактора».

На лед Пеньковский вернулся к встрече «Челмета» с пекинским КРС-ОРДЖИ. Последний раз № 60 выступал в высшей хоккейной лиге год назад, 13 февраля 2018 года в домашнем поединке с красноярским «Соколом». Челябинский тренерский штаб, обескровленный уездом главного коуча Игоря Знарка в юниорскую сборную России, отрядил выздоровевшего игрока в центр стартового звена. — рассказали в пресс-службе «черно-белых».

На лечение последствий столкновения с защитником дальневосточной команды Степаном Зхарчуком у Артема Пеньковского ушло три с половиной месяца. Отметим, в заявке на игру форвард включен в первое звено. Он сыграет в одной тройке с Александром Тридчиковым и Егором Степановым.

Матч «Челмета» против «КРС-ОРДЖИ» — фарм-клуба команды КХЛ «Кунлунь Ред Стар» состоится сегодня, 28 января, во дворце спорта «Юность», в 18:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию противостояния команд вы сможете посмотреть на сайте 1obl.tv.