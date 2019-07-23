Пеньковский станет отцом во второй раз

Гадаем вместе: мальчик или девочка?

Накануне вечером стало известно, что у нападающего Артема Пеньковского и его жены Дарьи ожидается пополнение. Об этом рассказала супруга хоккеиста в своем Instagram-аккаунте.





«Скоро нас будет четверо. Почти каждый день у меня спрашивают, не ждем ли мы второго малыша? Ждем, еще как ждем», – написала Пеньковская.

Напомним, в семье Пеньковского в августе прошлого года родилась дочь.

Артем воспитанник челябинской хоккейной школы, всю карьеру провел в системе «Трактора». В марте стало известно, что ХК «Трактор» продлил контракт с Пеньковским на два года.