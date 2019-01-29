/ Форвард Артем Пеньковский рассказал о готовности сыграть за «Трактор»

Игрок впервые после травмы вышел на лед в составе «Челмета».

Нападающий челябинского «Трактора» Артем Пеньковский рассказал о своем самочувствии после восстановления от страшной травмы, полученной 7 октября в игре против «Адмирала». Форвард вышел на лед за фарм-клуб «Трактора» — «Челмет» — в матче против «КРС-ОЭРДЖИ», который прошел вчера, 28 января, в Челябинске.

В игру было входить не тяжело. Подготовились в «Тракторе» с тренером по физподготовке, было легко, думал, будет тяжелее, но вроде как нормально, все получилось, я думаю. Еще одну игру проведу за «Челмет», потом — как Алексей Тертышный скажет, будем смотреть по ситуации. Сам я готов. — сказал Артем Пеньковский.

Противостояние челябинской и пекинской команд закончилось лишь в овертайме. При этом «Челмет» почти в 2 раза перебросал соперника по ходу игры. На вопрос о том, почему у команды «хромает» реализация моментов, Артем Пеньковский предположил, что дело может быть в отсутствии концентрации перед воротами соперников.

Отметим, сам форвард в первой после травмы игре провел на льду 15 минут и 9 секунд, выиграл 11 из 15 вбрасываний и заработал 2 минуты штрафа.

Напомним, Артем Пеньковский получил страшную травму после столкновения с защитником владивостокского «Адмирала» Степаном Захарчуком. Форвард пропустил три с половиной месяца, восстанавливаясь от полученных повреждений, а Степан Захарчук был наказан дисциплинарным комитетом КХЛ отстранением на 15 игр.