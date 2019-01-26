/ Дубль Кристиана Томаса позволил «Трактору» во второй раз подряд обыграть «Ак Барс»

Челябинцы выстояли в «валидольной» концовке с одним из лидеров КХЛ.

Челябинский «Трактор» одержал вторую подряд победу над казанским «Ак Барсом». Дубль Кристиана Томаса и уверенная игра на последних минутах игры позволил «черно-белым» выиграть впервые после двух «сухих» поражений.

В первом периоды отличились только челябинцы. Кристиан Томас получил пас от Александра Бергстрема из угла площадки и броском без обработки «прошил» вратаря «Ак Барса» Владислава Подъяпольского. Отметим, что этот гол стал для «черно-белых» первым за два полноценных матча.

Во втором периоде зрителя не увидели заброшенных шайб. В третьи двадцать минут игры Кристиан Томас после паса от все того же Бергстрема удвоил преимущество «Трактора». Однако, за 5 минут до конца Джастин Азеведо сократил отставание казанцев до одного гола. В последние минуты игры казанские хоккеисты устроили штурм владений Василия Демченко, но не смогли сравнять счет. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Трактора».

Итог противостоянию «Трактора» и «Ак Барса» подвел исполняющий обязанности главного тренера «черно-белых» Алексей Тертышный. по его словам, после двух подряд поражений с командой был проведен серьезный разговор.

Сегодня была хорошая игра, много хороших действий, хорошо сыграли в атаке и обороне, отсюда и результат. Мы не разгадали тактику «Ак Барса», просто встречаемся часто, и уже примерно знаем, как играет эта команда. Настраиваемся на борьбу, разбираемом все по полочкам. Надо выделить всех. Василий Демченко помогает команде и команда ему помогает. — сказал в послематчевом комментарии Алексей Тертышный.

Следующий матч челябинцы проведут на домашней арене. 29 января, в гости к «Трактору» приедет подмосковный «Витязь». Прямую трансляцию противостояния команд смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, на сайте 1obl.ru будет текстовая трансляция игры.

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1; 0:0: 1:1)

Голы:

9:56. Кристиан Томас, «Трактор», 0:1

44:27. Кристиан Томас, «Трактор», 0:2

55:04. Джастин Азеведо, «Ак Барс», 1:2

Нарезка голов и лучших моментов игры:

Статистика матча: Броски: 48−36; Броски в створ: 26−20; Голы: 1−2; Вбрасывания: 32−20; Блокированные броски: 9−12; Силовые приемы: 10−7; Время в атаке: 12:16—10:58; Штраф: 6−4