Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.92 -0.08 74.63 -0.4
Челябинск
сейчас
 
-21 °C
завтра
 
-27 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Дубль Кристиана Томаса позволил «Трактору» во второй раз подряд обыграть «Ак Барс»

Дубль Кристиана Томаса позволил «Трактору» во второй раз подряд обыграть «Ак Барс»

Челябинцы выстояли в «валидольной» концовке с одним из лидеров КХЛ.
сегодня в 21:30
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» одержал вторую подряд победу над казанским «Ак Барсом». Дубль Кристиана Томаса и уверенная игра на последних минутах игры позволил «черно-белым» выиграть впервые после двух «сухих» поражений.

В первом периоды отличились только челябинцы. Кристиан Томас получил пас от Александра Бергстрема из угла площадки и броском без обработки «прошил» вратаря «Ак Барса» Владислава Подъяпольского. Отметим, что этот гол стал для «черно-белых» первым за два полноценных матча.

Во втором периоде зрителя не увидели заброшенных шайб. В третьи двадцать минут игры Кристиан Томас после паса от все того же Бергстрема удвоил преимущество «Трактора». Однако, за 5 минут до конца Джастин Азеведо сократил отставание казанцев до одного гола. В последние минуты игры казанские хоккеисты устроили штурм владений Василия Демченко, но не смогли сравнять счет. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Трактора».

Итог противостоянию «Трактора» и «Ак Барса» подвел исполняющий обязанности главного тренера «черно-белых» Алексей Тертышный. по его словам, после двух подряд поражений с командой был проведен серьезный разговор.

Сегодня была хорошая игра, много хороших действий, хорошо сыграли в атаке и обороне, отсюда и результат. Мы не разгадали тактику «Ак Барса», просто встречаемся часто, и уже примерно знаем, как играет эта команда. Настраиваемся на борьбу, разбираемом все по полочкам. Надо выделить всех. Василий Демченко помогает команде и команда ему помогает. — сказал в послематчевом комментарии Алексей Тертышный.

Следующий матч челябинцы проведут на домашней арене. 29 января, в гости к «Трактору» приедет подмосковный «Витязь». Прямую трансляцию противостояния команд смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, на сайте 1obl.ru будет текстовая трансляция игры.

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1; 0:0: 1:1)

Голы:

9:56. Кристиан Томас, «Трактор», 0:1

44:27. Кристиан Томас, «Трактор», 0:2

55:04. Джастин Азеведо, «Ак Барс», 1:2

Нарезка голов и лучших моментов игры:

Статистика матча: Броски: 48−36; Броски в створ: 26−20; Голы: 1−2; Вбрасывания: 32−20; Блокированные броски: 9−12; Силовые приемы: 10−7; Время в атаке: 12:16—10:58; Штраф: 6−4

Хоккей
КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»
сегодня в 18:30
КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»
Хоккей
Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ
сегодня в 10:32
Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ
Хоккей
«Трактор» vs «Металлург»: участники «южноуральского дерби» поделились эмоциями от матча
вчера в 13:10
«Трактор» vs «Металлург»: участники «южноуральского дерби» поделились эмоциями от матча
Хоккей
«Металлург» обыграл «Трактор» в очередном раунде «южноуральского дерби»
24.01.2019
«Металлург» обыграл «Трактор» в очередном раунде «южноуральского дерби»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Дубль Кристиана Томаса позволил «Трактору» во второй раз подряд обыграть «Ак Барс»
сегодня в 21:30
Дубль Кристиана Томаса позволил «Трактору» во второй раз подряд обыграть «Ак Барс»
Хоккей
КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»
сегодня в 18:30
КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»
Общество
Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области
сегодня в 13:36
Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области
Хоккей
Сразу несколько южноуральских хоккеистов вызваны в составы сборных России
сегодня в 12:11
Сразу несколько южноуральских хоккеистов вызваны в составы сборных России
Происшествия
Женщину со сверхспособностями задержали в Магнитогорске
сегодня в 11:30
Женщину со сверхспособностями задержали в Магнитогорске
Происшествия
Контрафактную одежду на 13 миллионов рублей выявили челябинские таможенники
сегодня в 11:11
Контрафактную одежду на 13 миллионов рублей выявили челябинские таможенники
Хоккей
Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ
сегодня в 10:32
Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ
Общество
Челябинская ветстанция покажет детям, как надо заботиться о питомцах
сегодня в 08:06
Челябинская ветстанция покажет детям, как надо заботиться о питомцах
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6