/ Хоккеист Артем Пеньковский рассказал, когда вернется к тренировкам

Сегодня игрок «Трактора» вернулся в Челябинск, где продолжит восстановление после травмы.

Нападающий «Трактора» Артем Пеньковский сегодня, 26 октября, прибыл в Челябинск, где продолжит восстановление после травмы. Хоккеист записал видеообращение для болельщиков, в котором рассказал о своем самочувствии, а также о том, когда вернется к тренировкам.

Самочувствие хорошее, еду домой. Сейчас в Новосибирске пересадка, мы вылетаем в 3 часа по местному времени. Врачи сказали дома провериться, а там уже специалисты будут решать. Сказали обязательно сходить к нейрохирургу, а по поводу скуловой кости — все хорошо. Нужно выдержать 30 дней покоя, а потом, когда нейрохирург разрешит, можно будет приступить к тренировкам. — рассказал сайту «Первый областной» Артем Пеньковский.

Кроме того, Артем Пеньковский отметил поддержку челябинских болельщиков. Он рассказал, что сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления приходили от многих поклонников «Трактора», а также добавил, что наблюдал за играми «черно-белых», находясь в больнице.

Напомним, Артем Пеньковский получил травму после жесткого точка на борт от Степана Захарчука в матче «Трактора» против «Адмирала», который проходил 7 октября. Тогда хоккеист покинул лед только при помощи медиков и партнеров по команде. После инцидента, КХЛ дисквалифицировала Степана Захарчука на 15 игр.