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/ Российские юниоры выиграли Мировой кубок вызова под руководством тренера «Челмета»

Российские юниоры выиграли Мировой кубок вызова под руководством тренера «Челмета»

Игорь Знарок был в тренерском штабе во время сборов и чемпионата.
сегодня в 10:55
  |  Хоккей

Мировой кубок вызова достался российской сборной. Юниоры впервые за четыре года в финальной игре одолели соперника. В этот раз за кубок они боролись с Финляндией. Игра, по признанию самих хоккеистов, была очень напряженной. Сравнять счет, а потом и оторваться от соперника удалось только на исходе второго периода.

Игра была тяжкая. Очень трудно было всем — не только игрокам, но и тренерам, они волновались, естественно. Все хотели вырвать победу. Ярослав Аскаров вытащил нас, каждый делал все для команды. Теперь нужно улучшать свою игру дальше, делать работу над ошибками. — рассказал после матча автор победной шайбы Игнат Коханин.

Тренировал команду Сергей Голубович. В штабе также был Игорь Знарок — наставник «Челмета». Ему пришлось пропустить несколько матчей клуба. Уже 12 ноября он присоединится к хоккеистам и поддержит их в игре с усть-каменогорским «Торпедо».

Отметим, что в скором времени сборная U17 примет участие в Турнире четырех наций в США. Мировой кубок вызова проходил в соседней Канаде.

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