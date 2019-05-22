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/ Артем Пеньковский рассказал о подготовке к новому сезону

Артем Пеньковский рассказал о подготовке к новому сезону

Игрок также поделился ожиданиями от будущего хоккейного года.
сегодня в 17:21
  |  Хоккей

Форвард «Трактора» Артем Пеньковский рассказал о том, как проводит отдых и готовится к новому сезону. По слова нападающего «черно-белых», сразу после окончания сезона он и еще несколько молодых хоккеистов продолжили тренировки, чтобы не сразу сбрасывать нагрузки. А затем Артем Пеньковский вместе с женой на пять дней отправился в Рим.

Все-таки перерыв между концом сезона и началом следующего очень приличный. В таком графике работали до середины апреля, а затем уже отдыхали. В конце месяца я с женой слетал в Рим на пять дней. Мы были там в первый раз и все очень понравилось. Много гуляли, смотрели. Единственное, очень было много людей, туристов. Особенно это было заметно в Музеях Ватикана, когда мы буквально «плыли» в людской волне. Толком не посмотреть ничего в такой обстановке. В Сикстинской капелле хотя бы чуть приостановились, огляделись и полюбовались шедеврами. Обязательно берем аудиогид. Например, заходишь в Колизей и понимаешь насколько это крутое сооружение, что историю можно потрогать руками. Понятно, что его реконструировали несколько раз, но все же. И без аудиогида мы бы не узнали, что на потолке в Сикстинской капелле нарисован сюжет из Библии. Запомнил, что после создания женщины пошли грехи. Микеланджело целых четыре года разрисовывал капеллу, что невероятно. — цитирует Артема Пеньковского пресс-служба «Трактора».

По слова форварда, он и его жена Дарья любят «окультуриваться» и посещать Европу, например испанскую Барселону, а уже затем ехать на пляж. Так, в начале мая Артем Пеньковский вместе со всеми родственниками отправился в Турцию. Сейчас же нападающий проводит время в Челябинске, но не забрасывает тренировки на льду.

Недавно Влад Сухачев написал в нашу группу, что есть лед и позвал всех желающих покататься. Многие откликнулись, пришли. Тренируем броски, вратарей, после каждый работает над собой, а в конце уже играем. Травма не беспокоит. Я восстановился полностью еще в сезоне. И морально в том числе. У меня было время на это. Конечно, кондиции сейчас постепенно надо возвращать, форму восстанавливать. Думаю, что на предсезонке это все подтянется. Боязнь идти в стыки была, когда я вышел первый раз после травмы играть за «Челмет», то несколько смен было немного страшно. Потом случайно столкнулся с игроком, почувствовал, что все нормально и уже дальше специально шел в столкновения, чтобы обрести уверенность. — сказал Артем Пеньковский.

Артем Пеньковский уверен, что сейчас «Трактор» в связи с перезагрузкой приобрел амбициозный характер. Форвард надеется на хорошее завершение сезона для команды. В ближайших планах игрока — поездка в тренировочный лагерь в Болгарию вместе в Артемом Бородкиным, а уже после начнется подготовка к сезону в Челябинске.

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