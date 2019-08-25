Артем Пеньковский покидает «Трактор»

Об этом рассказала жена хоккеиста в социальной сети.

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Сегодня, 25 августа, стало известно, что нападающий «Трактора» Артем Пеньковский покидает систему «черно-белых». Об этом рассказала Дарья Пеньковская, жена хоккеиста на своей странице в Instagram-аккаунте.

«Ну что, вот и нам пришло время попрощаться. От лица нашей семьи, хотелось бы поблагодарить болельщиков. За поддержку, когда она была нам необходима, за веру в Артёма, за все переживания, за то, что были рядом даже в самые сложные моменты. Как же мы были рады на протяжении многих лет быть частью одной большой семьи под названием «Трактор». Как жалко, что все меняется. Но нужно идти вперёд и покорять новые пьедесталы, как бы тяжело не было», — написала Дарья Пеньковская.

Артем Пеньковский является воспитанником школы «Трактор», всю профессиональную карьеру провел в системе «черно-белых». В Континентальной хоккейной лиге отыграл 215 матчей, в которых набрал 39 очков, забив 19 шайб и отдав 20 результативных передач.

Напомним, что в начале прошлого сезона Артем получил травму от столкновения с защитником «Адмирала» Степаном Захарчуком, из-за чего нападающий челябинцев пропустил почти весь сезон и вышел на лед за «Трактор» лишь в матчах плей-офф.