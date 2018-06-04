/ «Ак Барс» не стал продлевать контракт с пойманным пьяным за рулем Ярославом Косовым

Воспитаннику магнитогорской школы придется искать новый клуб.

23-летний хоккеист из Магнитогорска, вместе с казанским «Ак Барсом» выигравший Кубок Гагарина, покидает клуб. Ярослав Косов отличился активным празднованием победы, когда его задержали сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание «Бизнес Online» со ссылкой на собственные источники.

Клуб не намерен продолжать сотрудничество с игроком и готовит варианты с обменом. — передает издание «Бизнес Online».

Напомним, Ярослав Косов перешел из магнитогорского «Металлурга» в середине прошлого сезона. Контракт истек 30 апреля 2018 года. За казанскую команду нападающий провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина, набрав в них 12 (6+6) очков.