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/ Два уроженца Южного Урала отличились в матче НХЛ

Два уроженца Южного Урала отличились в матче НХЛ

Противостояние «Вашингтона» и «Коламбуса» закончилось победой «Сниних жакетов».
сегодня в 13:00
  |  Хоккей

Два представителя Челябинской области, Артемий Панарин и Евгений Кузнецов забили по шайбе в очном противостоянии «Вашингтон Кэпиталс» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в рамках очередного игрового дня чемпионата НХЛ, и закончилась победой «Коламбуса» в овертайме со счетом 2:1.

Первыми гол забили игроки «Блю Джекетс». В самом начале игры, Кэм Аткинсон получил пас от Маркуса Нутиваары, вышел один на один с голкипером «Вашингтона» и открыл счет в матче.

Следующий гол случился в концовке третьего периода. Хоккеисты «Вашингтона» выиграли вбрасывание, после чего шайба перешла к Евгению Кузнецову, который мощным броском сравнял счет. Отметим, что в голевой комбинации поучаствовал еще один россиянин, капитан «Столичных» Александр Овечкин.

Но последнее слово все же осталось за «Коламбусом». В дополнительное время Артемий Панарин броском в касание замкнул пас Сэта Джонса, установив окончательный счет игры.

Партнеры «Хлебушка» по команде решили своеобразно отпраздновать победу. Они спародировали «птичку» — знаменитое празднование Евгения Кузнецова. Сам «Кузя» в послематчевом интервью отметил, что ему приятно такое внимание со стороны соперников. При этом игрок «Вашингтона» намекнул на прошлогоднюю серию в плей-офф между этими командами, в которой он набрал 8 очков в 6 играх.

Я помнил, что давно уже не забивал, а чтобы забить — нужно бросать. Празднование игроков «Коламбуса»? Это здорово. Приятно, что люди думают обо мне. Как и в прошлом апреле, помните? — сказал Евгений Кузнецов.

После этой игры на счету воспитанника «Трактора» 38 результативных баллов в 38 играх сезона, при показателе полезности «+5». Артемий Панарин в свою очередь имеет в активе 48 очков в 42 играх и показатель полезности «+6».

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