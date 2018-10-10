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Часть троллейбусов Челябинска не выйдет на маршрут
Причина — ремонт дороги на улице Воровского.
/ Южноуралец Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче против «Колорадо»

Южноуралец Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче против «Колорадо»

Для форварда это уже вторая шайба в сезоне.
сегодня в 16:33
  |  Хоккей

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» отличился забитой шайбой в матче против «Коллорадо Эвэленш», который прошел сегодня ночью. Для уроженца Коркино эта шайба стала второй в текущем регулярном чемпионате. Артемий Панарин забросил шайбу после передачи от одноклубника Маркуса Нутиваара. Форвард получил шайбу на пустой лед, и кистевым броском вывел «Коламбус» вперед.


Эта шайба стала для «Коламбуса» победной, а сам Артемий Панарин провел на льду 17 минут и 57 секунд, нанес 2 броска по воротам, совершил 1 перехват и заработал показатель полезности «+1». Отметим, «Коламбус» победил со счетом 5:2, а шайба Артемия Панарина в итоге стала победной.

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