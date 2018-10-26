/ Восхититься своей игрой заставил болельщиков Артемий Панарин

Форвард оформил ассистентский хет-трик.

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против «Сент-Луис Блюз», прошедшем сегодня ночью. Уроженец Коркино отдал голевые передачи Дэвиду Савару, Джошу Андерсону и Сету Джонсу во втором и третьем периодах.

Первую передачу Артемий Панарин отдал на Дэвида Савара в середине второго периода при счете 3:2 в пользу «Коламбуса». Нападающий отдал пас под бросок канадского хоккеиста, после чего тот щелчком отправил шайбу в «девятку» ворот «Сент-Луиса».

Следующий результативный ассист 9-й номер «Блю Джекетс» сделал в начале третьего периода. Артемий Панарин вовремя увидел открывающегося на свободном льду Джоша Андерсона, вложил ему шайбу прямо в клюшку, после чего тот подкидкой с неудобной руки увеличил преимущество «Коламбуса».

Следующее результативное действие «хлебушка» случилось через несколько минут. Артемий Панарин протащил шайбу из своей зоны в зону «Сент-Луиса», и вновь выдал пас на пустой лед, но уже на Сета Джонса, который прямым броском сделал счет 7:3.

Встреча закончилась победой «Коламбуса» со счетом 7:4, а Артемия Панарина признали третьей звездой матча и всего игрового дня НХЛ. Южноуралец провел на льду 16 минут 20 секунд, нанес 3 броска в створ ворот и заработал показатель полезности «+3». В этом регулярном чемпионате на счету Панарина 12 очков в 9 матчах при полезности «+1».