Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.26 -0.25 74.09 -0.24
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Артемий Панарин и Сергей Бобровский остались в «Коламбусе»

Артемий Панарин и Сергей Бобровский остались в «Коламбусе»

«Синие жакеты» не стали обменивать лидеров команды в дедлайн.
сегодня в 13:03
  |  Хоккей

Одна из главных интриг по части переходов игроков в Национальной Хоккейной Лиге завершилась сегодня ночью вместе со вступлением в силу запрета на обмен хоккеистов. Лидеры «Коламбус Блю Джекетс» — голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин — остаются в команде как минимум до конца этого сезона.

Как считают инсайдеры и эксперты, вместо обмена россиян и получения за них выгодных игроков для долгосрочной перспективы менеджмент «Коламбуса» решил сосредоточиться на взятии главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли уже в этом сезоне. Специально для этих целей клуб из Огайо еще до дедлайна выменял у «Оттавы Сенаторз» нападающих Мэтта Дюшейна и Райана Дзингела, а затем усилился защитником Адамом МакКуэйдом из «Нью-Йорк Рейнджерс» и голкипером Кит Кенкейдом из «Нью-Джерси Девилс». В обмен на этих игроков «Мундиры» отдали выборы в будущих раундах драфта НХЛ и форварда Энтони Дюклера.

О том, был ли близок клуб к обмену Артемия Панарина, высказался Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен. Слова функционера приводит ресурс The Athletic.

Нет. — цитирует в своем Твиттере журналист The Athletic Ярмо Кекяляйнена.

Отметим, что в текущем сезоне на счету уроженца Коркино 68 очков в 58 матчах. Форвард является одним из лидеров «Коламбуса» по статистическим показателям. На счету Сергея Бобровского 49 сыгранных матчей, в которых он одержал 26 побед, при коэффициенте надежности 2,75 и 0,908% отраженных бросков.

Хоккей
Артемий Панарин пропустил матч против «Монреаль Канэдиенс» из-за болезни
20.02.2019
Артемий Панарин пропустил матч против «Монреаль Канэдиенс» из-за болезни
Хоккей
Артемия Панарина могут подписать четыре клуба НХЛ
16.02.2019
Артемия Панарина могут подписать четыре клуба НХЛ
Хоккей
Эксперты рассказали о возможном переходе Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз»
14.02.2019
Эксперты рассказали о возможном переходе Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз»
Хоккей
Артемий Панарин поучаствовал в победе «Коламбуса» над «Вашингтоном»
13.02.2019
Артемий Панарин поучаствовал в победе «Коламбуса» над «Вашингтоном»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Детские врачи продолжают лечить пациентов в рамках выездной поликлиники
сегодня в 16:23
Детские врачи продолжают лечить пациентов в рамках выездной поликлиники
Происшествия
Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура
сегодня в 15:40
Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура
Хоккей
Василий Демченко стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков
сегодня в 15:39
Василий Демченко стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков
Общество
В Челябинской области на газификацию направят 770 миллионов рублей
сегодня в 15:37
В Челябинской области на газификацию направят 770 миллионов рублей
Общество
Поющий водитель 48-й маршрутки вызвал удивление челябинцев
сегодня в 15:19
Поющий водитель 48-й маршрутки вызвал удивление челябинцев
Общество
Южноуральцы не дождутся ранней весны
сегодня в 14:49
Южноуральцы не дождутся ранней весны
Общество
Новый мэр Челябинска намерен изменить систему уборки города от снега
сегодня в 14:31
Новый мэр Челябинска намерен изменить систему уборки города от снега
Происшествия
Подростка, ехавшего в вагоне с углем, задержали транспортные полицейские
сегодня в 14:11
Подростка, ехавшего в вагоне с углем, задержали транспортные полицейские
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6