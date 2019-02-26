/ Артемий Панарин и Сергей Бобровский остались в «Коламбусе»

«Синие жакеты» не стали обменивать лидеров команды в дедлайн.

Одна из главных интриг по части переходов игроков в Национальной Хоккейной Лиге завершилась сегодня ночью вместе со вступлением в силу запрета на обмен хоккеистов. Лидеры «Коламбус Блю Джекетс» — голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин — остаются в команде как минимум до конца этого сезона.

Как считают инсайдеры и эксперты, вместо обмена россиян и получения за них выгодных игроков для долгосрочной перспективы менеджмент «Коламбуса» решил сосредоточиться на взятии главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли уже в этом сезоне. Специально для этих целей клуб из Огайо еще до дедлайна выменял у «Оттавы Сенаторз» нападающих Мэтта Дюшейна и Райана Дзингела, а затем усилился защитником Адамом МакКуэйдом из «Нью-Йорк Рейнджерс» и голкипером Кит Кенкейдом из «Нью-Джерси Девилс». В обмен на этих игроков «Мундиры» отдали выборы в будущих раундах драфта НХЛ и форварда Энтони Дюклера.

О том, был ли близок клуб к обмену Артемия Панарина, высказался Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен. Слова функционера приводит ресурс The Athletic.

Нет. — цитирует в своем Твиттере журналист The Athletic Ярмо Кекяляйнена.

Отметим, что в текущем сезоне на счету уроженца Коркино 68 очков в 58 матчах. Форвард является одним из лидеров «Коламбуса» по статистическим показателям. На счету Сергея Бобровского 49 сыгранных матчей, в которых он одержал 26 побед, при коэффициенте надежности 2,75 и 0,908% отраженных бросков.