/ Артемий Панарин пропустил матч против «Монреаль Канэдиенс» из-за болезни

«Коламбус» проиграл, несмотря на 29 сейвов Сергея Бобровского.

«Коламбус Блю Джекетс» с минимальным счетом проиграл «Монреаль Канэдиенс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая в Монреале, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Канэдианс».

В составе победителей отличились Макс Доми, Пол Байрон и Томаш Татар. В «Коламбусе» свои голы забили Джош Андерсон и Ник Фолиньо. Отметим, что в матче не принимал участие нападающий Артемий Панарин. Согласно официальной информации, он пропускал игру из-за болезни, однако болельщики и эксперты связывают отсутствие «Хлебушка» в составе со скорым обменом. На вопрос, почему Артемий Панарин не играл сегодня, главный тренер «Синих Жакетов» Джон Торторелла отреагировал очень эмоционально.

Мне сказали, что он болен, не ест, его тошнит. Он болен, как собака. В общем, он очень болен, поэтому отсутствовал. — заявил Торторелла.

Отметим, что в 56 играх этого сезона уроженец Коркино набрал 67 очков. Уже этим летом форвард может стать неограниченно свободным агентом и выйти на рынок свободных агентов.