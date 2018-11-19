/ Илья Ковальчук: «С таким тестем Панарин примет правильное решение»

Известный нападающий высказался о будущем «хлебушка».

Форвард команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился своим мнением о том, где продолжит карьеру уроженец Коркино Артемий Панарин. Хоккеисты вместе выступали в составе СКА из Санкт-Петербурга, и в сезоне 2014−2015 стали принесли этой команде первый в истории Кубок Гагарина.

Артемий — взрослый мальчик, тем более с таким тестем они примут правильное решение. — сказал Илья Ковальчук.

Артемий Панарин встречается с дочерью Олега Знарка Алисой. Пара не афишировала свои отношения, однако в конце этого лета в социальных сетях стали появляться их совместные фотографии.

Олег Знарок, который так же является уроженцем челябинской области, тренировал СКА и сборную России по хоккею. Под его руководством национальная команда впервые за долгое время выиграла золотые медали в хоккее, обыграв в финале сборную Германии.

Напомним, что ведущие спортивные СМИ Северной Америки обсуждают будущий клуб «хлебушка». Сейчас Артемий Панарин играет в составе «Коламбус Блю Джекетс», однако следующим летом его контракт заканчивается. Если клуб не обменяет Панарина, то он сможет выйти на рынок свободных агентов. Хоккейные эксперты сходятся во мнении, что следующей командой российского форварда станет «Нью-Йорк Рейнджерс».