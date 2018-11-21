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/ Артемий Панарин раскритиковал идею проведения Матча Звезд НХЛ

Артемий Панарин раскритиковал идею проведения Матча Звезд НХЛ

«Хлебушек» назвал подобные события «шнягой».
сегодня в 17:12
  |  Хоккей

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин раскритиковал идею проведения Матча всех Звезд Национальной Хоккейной Лиги. Форвард назвал выступление на подобных мероприятиях «шнягой» во время прямого эфира в «Инстаграме» с нападающим «Далласа» Александром Радуловым.

Приезжаешь, три дня там ходишь, фигней занимаешься, расписываешься. Для меня это никакого авторитета не имеет. Там выбирают реально не лучших. Я в том году думал, какую отмазку искать, чтобы не позвали. Я бы сейчас лучше в Майами поварился, подготовился к следующим играм. Там непонятно чем заниматься. Литрбол там начинается. А мы с Бобом договорились: в Майами полетим — покайфуем. — сказал Панарин.

Кроме того, игроки поделились тем, как проведут выходные, если их не выберут на Матч Звезд. Артемий Панарин и Сергей Бобровский договорились провести каникулы в Майами, а Александр Радулов, скорее всего отправится в Мексику. Также, по словам Радулова, отправиться на неделю в Москву планирует другой игрок «Далласа» Валерий Ничушкин.

27-летний Артемий Панарин проводит свой четвертый сезон в НХЛ. В этом году на счету «Хлебушка» 23 очка в 20 играх, при показатели полезности «+4».

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