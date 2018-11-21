/ Артемий Панарин раскритиковал идею проведения Матча Звезд НХЛ

«Хлебушек» назвал подобные события «шнягой».

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин раскритиковал идею проведения Матча всех Звезд Национальной Хоккейной Лиги. Форвард назвал выступление на подобных мероприятиях «шнягой» во время прямого эфира в «Инстаграме» с нападающим «Далласа» Александром Радуловым.

Приезжаешь, три дня там ходишь, фигней занимаешься, расписываешься. Для меня это никакого авторитета не имеет. Там выбирают реально не лучших. Я в том году думал, какую отмазку искать, чтобы не позвали. Я бы сейчас лучше в Майами поварился, подготовился к следующим играм. Там непонятно чем заниматься. Литрбол там начинается. А мы с Бобом договорились: в Майами полетим — покайфуем. — сказал Панарин.

Кроме того, игроки поделились тем, как проведут выходные, если их не выберут на Матч Звезд. Артемий Панарин и Сергей Бобровский договорились провести каникулы в Майами, а Александр Радулов, скорее всего отправится в Мексику. Также, по словам Радулова, отправиться на неделю в Москву планирует другой игрок «Далласа» Валерий Ничушкин.

27-летний Артемий Панарин проводит свой четвертый сезон в НХЛ. В этом году на счету «Хлебушка» 23 очка в 20 играх, при показатели полезности «+4».