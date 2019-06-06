/ Артемий Панарин оставил послание одному из бывших одноклубников

«Хлебушек» провел боксерскую тренировку

Уроженец Коркино Артемий Панарин провел боксерскую тренировку. Видеозапись спарринга на ринге с тренером Анаром Халиловым «Хлебушек» выложил у себя в «Инстаграме», сопроводив сообщением для одного из бывших одноклубников.

П. Кейн, я иду за тобой! — Написал Артемий Панарин.

Речь идет о нападающем «Чикаго Блэкхоукс», американском хоккеисте Патрике Кейне. Он играл в одной тройке нападения вместе с Артемием Панариным и Артемом Анисимовы в первый год коркинца в НХЛ. В комментариях тут же предположили, что российский форвард может вернутся в состав «Чикаго», однако сам Артемий Панарин пока никак не комментирует информацию о том, где он продолжит игровую карьеру.

Напомним, что Артемий Панарин отказывался подписывать контракт с «Коламбус Блю Джекетс» по ходу сезона. Эксперты и инсайдеры предполагают, что форвард желает выйти на рынок свободных агентов, чтобы выслушать все предложения. Среди основных претендентов на «Хлебушка» они называют все тот же «Чикаго», «Флориду Пантерз», а также «Нью-Йорк Рейнджерс».