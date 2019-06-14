/ Артемий Панарин может перейти в «Колорадо Эваленш»

О заинтересованности команды в уроженце Коркино сообщил журналист Эдриен Дейтер.

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин может продолжить карьеру в «Колорадо Эваленш». Об этом рассказал журналист ресурса «Colorado Hockey Now» Эдриен Дейтер.

Будет ли Артемий Панарин всерьез рассматривать «Колорадо Эваленш» в первый день рынка свободных агентов 1 июля? Так получилось, что я разговаривал с парой людей, которые могли бы кое что узнать по этому вопросу. — гласит начало статьи Эдриена Дейтера на сайте «Colorado Hockey Now».

В сезоне 2018-2019 Артемий Панарин провел 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 голов и 59 ассистов при показателе полезности «+14». В плей-офф «Хлебушек» отыграл 10 игр, набрав 11 очков.

1 июля Артемий Панарин может стать неограниченно свободным агентом. По мнению североамериканских экспертов, уроженец Коркино может рассчитывать на контракт с годовым окладом в районе 10,5 — 11 миллионов долларов.