Артемий Панарин признан самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Хлебушек» является лидером клуба по набранным очкам.

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Внутреннюю награду самого ценного хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл уроженец Коркино Артемий Панарин. В клубе НХЛ назвали лучших игроков сезона. «Хлебушек» стал первым за 28 лет хоккеистом после Марка Мессье, который завоевал приз в первом же сезона в цветах «Рейнджеров». Награда вручается по итогам голосования среди представителей пресс-службы команды.



«Артемий Панарин получил эту награду впервые с тех пор, как присоединился к „Рейнджерам“. Он первый игрок, который получил эту награду в своем первом сезоне в „Рейнджерс“ со времен Марка Мессье в 1991-92 годах», — сообщили представители клуба из Нью-Йорка.

Напомним, что помимо внутренних наград, Артемий Панарин претендует и на 2 титула по итогам сезона в НХЛ. Это «Тед Линдси Эворд», вручаемый лучшему хоккеисту по версии игроков лиги, и «Харт Трофи» — награда самому ценному хоккеисту сезона. В обоих номинациях с Артемием Панариным спорят немец Леон Драйзатль и канадец Нэйтан Макккинон.

В этом сезоне «Хлебушек» принял участие в 69 матчах «Рейнджерс», и набрал 32 гола и 63, рейтинг «36» и 20 штрафных минут. Накануне коркинец принял участие в выставочной игре против «Нью-Йорк Айлендерс», но не отметился набранными баллами.