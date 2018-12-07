/ Артемий Панарин рассказал, что не думает о новом контракте

«Когда захочется, тогда и буду думать», — сказал «Хлебушек».

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал официальному сайту НХЛ, что сейчас не думает о новом контракте с командой. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом. Потенциально Артемий Панарин может стать одним из самых востребованных свободных агентов.

Вообще не думаю об этом. Хотя иногда мысли есть, но это ерунда. Конкретных сроков нет. Когда захочется, тогда и буду думать. Сейчас — не хочется. Как себя оцениваю? Это тяжелейший вопрос, на него невозможно ответить. Буду ориентироваться по рынку. Как сыграю, так и сыграю. У меня уже были три неплохих года в НХЛ, будем складывать и, исходя из этого, говорить цену. — отметил форвард.

Напомним, слухи о том, где продолжит карьеру Артемий Панарин, идут с самого начала регулярного чемпионата НХЛ. Среди возможных вариантов продолжения карьеры для «Хлебушка» называют «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхокс», в составе которого Артемий Панарин провел первые два года в НХЛ.

Кроме того, россиянин ответил на вопрос, почему стал забивать меньше голов. Сегодня ночью в матче против «Филадельфии» уроженец Коркино оформил ассистентский дубль. Всего же в этом сезоне в активе Панарина 31 очко, из которых 7 голов и 24 передачи в 27 играх.

Наверное, это связано с тем, что я стал отдавать больше передач. Я такой человек, что не гонюсь за голами. Возможно, сейчас уже стал чересчур смещаться на передачи. Но в ближайшее время постараюсь это исправить. — сказал Панарин.

Согласно статистике на официальном сайте НХЛ, Артемий Панарин находится на 12-м месте в списке лучших ассистентов лиги. Это второй результат среди российских игроков. Выше «Хлебушка» из россиян в данном рейтинге только форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, который отдал 31 результативный пас в 30 играх сезона, и находится на 4-м месте списка.