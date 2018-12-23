/ Артемий Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне

Форвард стал второй звездой матча с «Филадельфией».

3 результативных балла уроженца Коркино Артемия Панарина помогли «Коламбус Блю Джекетс» одержать победу над «Филадельфия Флайерз». Российский форвард отличился заброшенной шайбой и двумя передачами.

Свой гол «Хлебушек» забил в конце второго периода при счете 3:2 в пользу «Коламбуса». Нападающий подобрал шайбу сразу после вбрасывания и резким щелчком увеличил отрыв «Синих Жакетов» до двух шайб. Этот гол стал десятым для Артемий Панарина в текущем сезоне.

Кроме того, коркинец заработал показатель полезности «+3» и стал второй звездой матча. Всего в этом сезоне 27-летний форвард набрал 37 очков в 33 играх.

Отметим, матч закончился победой «Коламбуса» со счетом 4:3.