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/ Артемий Панарин забил 11 шайбу в сезоне

Артемий Панарин забил 11 шайбу в сезоне

Гол «Хлебушка» помог «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси».
сегодня в 14:55
  |  Хоккей

Уроженец Коркино Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» Панарина играл с «Нью-Джерси Девилз». Гол «Хлебушка» установил окончательный счет игры.

Свою шайбу Артемий Панарин забросил во втором периоде. Он оторвался от трех игроков «Дьяволов» и бросил с неудобной руки. Для Панарина эта шайба стала 11-й в этом сезоне.

Коме того, «Хлебушек» записал на свой счет результативный пас на Кэма Аткинсона в первом периоде.

Артемий Панарин набрал в этой игре 2 балла. Всего на счету «Хлебушка» 39 очков, из которых 11 голов и 28 передач в 34 играх сезона.

Отметим, другой россиянин в составе «Коламбуса», голкипер Сергей Бобровский, не пропустил ни одной шайбы за игру, оформив таким образом «сухарь». Для «Боба» это уже второй матч на ноль в сезоне. Кроме того, по итогам игрового дня голкипер был признан его второй звездой.

Добавим, в составе «Нью-Джерси» играет еще один уроженец Челябинской области, магнитогорец Егор Яковлев, однако он не принимал участие в этой игре.

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