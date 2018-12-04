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/ Фанаты поставили Артемия Панарина перед сложным выбором

Фанаты поставили Артемия Панарина перед сложным выбором

Игроку «Коламбус Блю Джекетс» предложили или вернуться в «Чикаго», или прекратить вырубку лесов.
сегодня в 13:31
  |  Хоккей

Подготовкой к новогодним празднованиям занялись российские хоккеисты команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Игроки вместе со своими парами отправились в лес, где срубили несколько новогодних елей. Фотографиями поездки Артемий и Сергей поделились на своих страницах в «Инстаграме».

Поездка за елкой. — сопроводил подписью свой пост Артемий Панарин.

Некоторые подписчики хоккеиста тут же в шутку стали предупреждать Артемия Панарина, что за незаконную вырубку лесов ему грозит штраф. Другие, впрочем, пошли иным путем, и вновь попросили хоккеиста вернуться в «Чикаго».

Напомним, в последнее время ходят слухи о возможном переходе Артемия Панарина. Многие эксперты и болельщики предполагают, что он может вернуться в «Чикаго».

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