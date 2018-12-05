/ Два голевых паса Артемия Панарина не спасли «Коламбус» в голевой перестрелке с «Калгари»

Команды забросили на двоих 15 шайб.

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» отдал две голевых передачи в матче чемпионата НХЛ против «Калгари Флеймс». «Хлебушку» они помогли набрать 28 и 29 результативные баллы в текущем регулярном чемпионате.

Оба раза Панарин ассистировал своему партнеру по звену Кэму Акинсону. В самом конце первого периода «Хлебушек» получил пас от партнера по команде, отдал на Кэма Аткинсона, который мощным броском увеличил преимущество «Коламбуса» до двух шайб.

Позже эти же игроки на первой минуте второго периода утроили преимущество «Синих Жакетов». Артемий Панарин снова ассистировал Аткинсону, который броском из правого круга вбрасывания сделал счет 4:1.

Однако затем игроки «Калгари» забили целых пять шайб подряд, а сама встреча закончилась со счетом 9:6 в пользу команды из Канады.

Несмотря на две полезных действия Артемий Панарин заработал худший в команде показатель полезности — «-3». Всего же коркинец провел на льду 18 минут 37 секунд, нанес 2 броска по воротам и допустил 3 потери шайбы.