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/ Артемий Панарин: «Пусть хоть в Коркино зарплату баннером нарисуют — ничего страшного»

Артемий Панарин: «Пусть хоть в Коркино зарплату баннером нарисуют — ничего страшного»

Игрок высказал свое отношение к открытым зарплатам хоккеистов.
сегодня в 17:28
  |  Хоккей

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о том, как относится к открытым зарплатам спортсменов. По словам игрока, ему не стыдно за свой контракт, так как все деньги были заработаны честным трудом.

Мне, например, скрывать нечего. Пусть хоть в Коркино зарплату баннером нарисуют — ничего страшного, деньги не ворованные, мне за них не стыдно. Они заработаны честно, да, это хорошая зарплата. Но, конечно, в России реакция людей потяжелее, чем в Северной Америке. — сказал Панарин.

По текущему контракту Артемий Панарин получает 6 миллионов долларов в год. Соглашение хоккеиста с его нынешним клубом истечет по окончании текущего сезона. Сам «Хлебушек» отметил, что пока не решил, где продолжит игровую карьеру.

В то же время о возможно продлении соглашения с Панариным, а также с другим российским игроком, вратарем Сергеем Бобровским, высказался президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон. Функционеру хотелось бы, чтобы оба игрока остались в команде надолго.

Сейчас они очень хорошо играют. Они долго были важной частью нашего клуба в течение длительного времени, в частности, Бобровский. Артемий с самого появления здесь был потрясающим игроком, в том числе в звене с Кэмом Аткинсоном и Пьером-Люком Дюбуа. Надеюсь, что они останутся в «Коламбусе» надолго. В конечном счете, это может зависеть не от нас. Нужно просто подождать и посмотреть. — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

Отметим, среди возможных вариантов продолжения карьеры Артемия Панарина хоккейные эксперты называют такие клубы как «Чикаго Блэкхоукс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз».

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