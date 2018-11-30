/ Артемий Панарин и Сергей Бобровский поучаствовали в победе «Коламбуса» над «Миннесотой»

«Хлебушек» отличился во второй игре подряд.

Гол Артемия Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту Уайлд» на своей площадке. «Хлебушек» отличился во второй игре подряд после 12-матчевой безголевой серии.

Артемий Панарин отличился в середине второго периода, когда «Синие жакеты» уже вели 3:1. Нападающий подобрал шайбу в левом круге вбрасывания, а после кистевым броском забил свою седьмую шайбу в этом сезоне.

Артемий Панарин провел на льду 22 минуты и 14 секунд, сделал 1 бросок в створ, но допустил 1 потерю шайбы. Всего на счету игрока стало 27 очков в 24 играх этого сезона. Отметим, за всю карьеру в НХЛ уроженец Коркино набрал 260 результативных баллов в 260 играх.

Другой россиянин в составе команды из Огайо Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25 в свои ворота, и одержал 10 победу в сезоне. На счету российского голкипера 16 сыгранных встреч, 445 из 488 отраженных бросков.

На данный момент «Коламбус» набрал 32 очка, в результате чего занимает второе место в Восточной конференции НХЛ.