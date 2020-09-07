«Металлург» и «Трактор» почтили память хоккеистов «Локомотива»

Команда из Ярославля разбилась в авиакатастрофе 9 лет назад.

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Ровно 9 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем погиб хоккейный клуб «Локомотив». Трагедия, которая унесла жизни 44 человек, среди которых все игроки и тренерский штаб «железнодорожников», а также члены экипажа, стала одним из самых печальных дней в истории Континентальной Хоккейной Лиги. Сегодня, 7 сентября, в годовщину авиакатастрофы магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» выразили соболезнования болельщикам и почтили память погибших.



«Роковой момент унес жизни 44 человек — хоккеистов основного состава ярославской команды, тренерского штаба и персонала „Локомотива“, а также членов экипажа самолета. Администрация хоккейного клуба „Металлург“, игроки и тренеры команды мастеров и молодежной команды „Стальные Лисы“, болельщики ледовой дружины Магнитки скорбят вместе с остальными болельщиками нашей огромной страны и отдают дань памяти погибшим!», — подчеркнули представители «Металлурга».

Южноуральцы, которые хотят выразить скорбь и почтить память «Локомотива» смогут сделать это у ледовой арены имени Валерия Белоусова. Возле неё представители «Трактора» разместили специальный баннер. Отметим, что такой же мемориал расположен и у центрального входа на арену «Металлург» в Магнитогорске.

«Каждый, кто считает своим долгом почтить память всех погибших, могут принести цветы или зажечь свечи у стены памяти. Баннер расположен у ледовой арены „Трактор“ имени Валерия Белоусова со стороны кассы. Мы никогда не забудем всех, кто находился в том самолете. Их помнит весь хоккейный мир»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, авиакатастрофа произошла в аэропорту Туношна под Ярославлем 7 сентября 2011 года. ЯК-42, на котором «Локомотив» летел в Минск на первую игру того сезона КХЛ во время разгона выкатился за пределы ВПП, произведя взлёт с грунта в 400 метрах за её торцом. После этого лайнер набрал высоту в 5-6 метров, ударился о радиомаяк, врезался в землю на берегу реки Туношонки. В трагедии выжили всего 2 человека: инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов. Последний скончался в больнице спустя 5 дней после катастрофы. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной трагедии нажатие кем-то из пилотов на тормозные педали во время разбега самолёта. Единственным выжившим тренером команды стал финн Йорму Валтонен, который остался в Ярославле заниматься с молодёжной командой по просьбе главного тренера.

В составе того «Локомотива» было несколько игроков, которые запомнились южноуральским болельщикам. Среди них: челябинец Александр Калянин и магнитогорец Геннадий Чурилов. Также в трагедии погибли Игорь Королёв и Ян Марек, вместе выступавшие за «Магнитку» и Юрий Урычев и Даниил Собченко, которые в 2011 году выиграли молодёжный чемпионат мира в Баффало.