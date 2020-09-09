«Металлург» продолжает домашнюю серию матчем против «Амура»

В активе магнитогорской команды две победы подряд и ни одного поражения.

Послушать 00:00

Пятиматчевую домашнюю серию продолжает магнитогорский «Металлург». Команда Ильи Воробьёва сегодня, 9 сентября, примет на своём льду хабаровский «Амур». Данная игра станет третьей для «Магнитки» на своей площадке.



В текущем чемпионате КХЛ магнитогорцы ещё ни разу не проигрывали. В двух матчах «Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи», причем последних «сталевары» разгромили со счётом 6:0. Обратная ситуация у «Амура». Дальневосточники провели три игры, не одержав ни одной победы. В последнем матче хабаровчане уступили «Авангарду» с разгромным счётом 8:2.

История противостояния «Металлурга» и «Амура» насчитывает 24 встречи, в 19 из которых сильнее были магнитогорцы. Последний раз в чемпионате команды пересекались в 9 января этого года, та встреча закончилась победой «Магнитки» со счётом 4:3. Отметим, что все победы над хабаровчанами магнитогорцы одержали в основное время.

Встречу «Амура» и «Металлурга» в прямом эфире покажет медиахолдинг ОТВ. На нашем телеканале, а также на сайте 1obl.tv будет доступна прямая трансляция матча. Начало игры — в 19:00 по местному времени.