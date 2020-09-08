«Металлург» занял четвёртую строчку «Рейтинга силы» КХЛ

Шкала призвана показать, какие команды лиги находятся «на ходу».

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Магнитогорский «Металлург» занял четвёртую строчку в «Рейтинге силы» КХЛ по итогам первой игровой недели. Команда Ильи Воробьёва, которая одержала две победы подряд на старте чемпионата, уступила лишь лидеру списка «Салавату Юлаеву», «Авангарду» и «Локомотиву».



Суть рейтинга сайту «Первый областной» пояснили в пресс-службе КХЛ. В его основе лежит индекс силы, который высчитывается математически на основе показателей команды в текущем сезоне. Он призван показать, какая именно команда сейчас находится в форме и может выдать победную серию.

«Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% её баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%»,— пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе КХЛ.

Вслед за магнитогорцами в рейтинге расположились «Автомобилист», ЦСКА, «Йокерит», «Северсталь», Нефтехимик и СКА. На предпоследнее и последнее место списка КХЛ поставила «Ак Барс» и «Витязь».





Отметим, что в прошлой для себя игре «Металлург» разгромил со счётом 6:0 ХК «Сочи». Следующий матч «сталеваров» состоится в среду, 9 сентября. В гости к «Магнитке» приедет хабаровский «Амур».