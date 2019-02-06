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/ Капитан «Вашингтона» стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Александр Овечкин побил рекорд Сергея Федорова.
сегодня в 17:46
  |  Хоккей

По-настоящему великое достижение установил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В победном для его команды матче против «Ванкувер Кэнакс» он сделал голевую передачу и набрал 1180-й результативный балл, тем самым побив рекорд для игроков из России, установленный Сергеем Федоровым. Для того, чтобы побить рекорд Федорова, «Александру Великому» потребовалась 1055 матчей, тогда как первому понадобилось 1248 игр.

Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить лишь пару раз, а сейчас я — номер один среди россиян в истории. Поразительно. В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который все свое время проводил со мной. Это уже история, и я обошел всех этих легенд. Знаете, это довольно серьезное событие. И я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнерам. Это очень важно. Я говорил с Федоровым и сказал, что это большая честь. У нас очень хорошие отношения. И я уверен — он рад, что это я обогнал его. Сколько хоккеистов из России сыграли в лиге? Быть первым среди них — это нечто особенное. — сказал Александр Овечкин.

Достижение нападающего отметили многие прославленные спортсмены. Но самое главное поздравление Александр Овечкин получил от родителей. В своем открытом письме к сыну Николай и Татьяна Овечкины отметили, что их радует то, как Александр всегда бьется за игроков своей команды, а также выразили гордость тем, как спортсмен прославляет российский спорт.

Это для тебя ценнее, чем побить рекорд Сергея Федорова. Хотя это тоже очень приятно — обойти такого игрока. Но не стоит уделять этому особое внимание. Мы знаем, что ты хочешь завоевать еще Кубок Стэнли, и не один раз. Понимаем, как ты к этому стремишься. И желаем тебе удачи на этом пути. А какие-то осечки в регулярном чемпионате смущать не должны. Без поражений не бывает побед. Сергей Федоров не простой спортсмен для нашего хоккея. И это большое дело, что ты обогнал такого великого мастера. Помним, как Сережа провел с тобой два сезона в «Вашингтоне». Как вы всех ветеранов в команде величали «дядьками». Защитника Брукса Орпика теперь называете «батей», Сергея Федорова звали «папа Федс». Сергей Федоров — очень хороший хоккеист. Он учил организации, пониманию игры, всегда доходчиво объяснял, показывал на своем примере, каким должен быть хоккей высочайшего класса. — написали родители Александра Овечкина.

Отметим, что в игре с «Ванкувером» отличился и другой россиянин в составе «Вашингтона» — челябинец Евгений Кузнецов. Он сделал две голевые передачи и был признан третьей звездой игры.

Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. На драфте новичков он был выбран под общим первым номером командой «Вашингтон Кэпиталс», где и играет до сих пор. Вместе со «Столичными» Александр Овечкин в прошедшем сезоне завоевал главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли.

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