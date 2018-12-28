/ Александр Овечкин: «Я выгляжу уже старой лошадью, но болельщики меня по-прежнему ценят»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал свое участие в Матче звезд НХЛ.

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал результаты голосования болельщиков на Матч Звезд североамериканской лиги. Фанаты хоккея выбрали «Александра Великого» капитаном команды Столичного дивизиона.

Да, я здесь выгляжу уже старой лошадью, но болельщики меня по-прежнему ценят, что очень важно. Они смотрят матчи и хотят чаще видеть любимых игроков. Это круто. Быть выбранным — огромная привилегия. Всегда приятно, когда тебя выбирают. И мне нравится там представлять «Вашингтон». А никакого поствыигрышного похмелья у нас нет. После Рождества, возможно, да. Но не после Кубка Стэнли. — сказал Александр Овечкин.

В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 45 очков в 36 матчах, из которых 29 голов и 16 результативных передач. Форвард является лучшим снайпером Национальной Хоккейной Лиги.

«Вашингтон», капитаном которого является Александр Овечкин идет на третьем месте в Восточной конференции НХЛ. На счету «Кэпиталз» 49 очков в 36 матчах. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Вашингтон» идет на первом на первом месте, всего на два очка опережая «Коламбус».