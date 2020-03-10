«Белые Медведи» уступили «Авто» в первом матче плей-офф

Серии игр в МХЛ проводятся до трёх побед.

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9 марта в Екатеринбурге состоялся первый матч МХЛ 1/8 финала розыгрыша Кубка Харламова среди команд «Авто» и «Белые Медведи». Этот матч отмечался как очень мощный и быстрый, а голкипер «чёрно-белых» Илья Горбунов даже сумел отразить 40 бросков по своим воротам, что не всегда можно встретить даже в КХЛ.

В начале матча челябинцы неплохо стартовали, очень часто атаковав ворота своих соперников. Но полностью провалили второй период, в чём также помогли удаления.

После второй двадцатиминутки счёт был уже 3:0 в пользу «Авто». У них отметились Илья Лоза, Сергей Сибиряков и Илья Захаров, который забросил шайбу в формате 5 на 3.

На старте третьего отрезка «Белые Медведи» немного выровняли свою игру за счёт голов от Егора Степанова и Аркадия Аксёнова. Только ближе к середине периода «чёрно-белые» вновь схватили удаление за подножку, чем и воспользовались хозяева льда. Финальную шайбу в ворота челябинской команды забросил Константин Суслов. В итоге первая игра между «Авто» и «Медведями» завершилась со счётом 4:2.

Игрок команды из Челябинска, нападающий Аркадий Аксёнов, после этого матча поделился, что сдаваться во время плей-офф нельзя.

«Игра получилось боевой. В каких-то моментах нам не повезло. Нам было нечего терять, поэтому мы вышли и бились, но не получилось. Мы чувствовали поддержку своих болельщиков, приехавших в Екатеринбург. Спасибо от всей команды. Будем готовиться на следующий матч», — отметил Аркадий Аксёнов.

К слову, следующий матч «Авто» и «Белых Медведей» состоится уже сегодня, 10 марта, также в Екатеринбурге. Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv будут показывать игру в прямом эфире. Начало трансляции в 14:00.