Организаторы раскрыли основные цифры и факты Кубка губернатора по хоккею

Турнир пройдет в Челябинске в середине августа.

Организаторы Кубка губернатора Челябинской области по хоккею рассказали о предстоящем турнире. В предсезонных соревнованиях, которые пройдут с 10 по 13 августа в столице Южного Урала примут участие 4 команды: «Трактор», «Металлург», а также «Северсталь» и «Куньлунь Ред Стар», которые впервые поборются за трофей.



Кроме того, организаторы турнира подготовили статистическую информацию о Кубке губернатора. Например, «черно-белые» дважды выигрывали трофей, по одному разу его обладателями становились магнитогорский «Металлург», «Нефтехимик», «Авангард» и «Салават Юлаев».

«На Кубке Губернатора „Трактор“ провел 23 матча, одержал 11 побед, в том числе 1 в овертайме, при 12 поражениях, в том числе 4 по буллитам и 1 в овертайме. Разница заброшенных и пропущенных шайб 64–59. Самая крупная победа: „Трактор“ — „Kölner Haie“ Кёльн 18 августа 2012 5:1. Самое крупное поражение „Трактор“ — „Салават Юлаев“ 17 августа 2018 1:5», — рассказали сайту «Первый областной» организаторы соревнования.

Лучшим бомбардиром Кубка губернатора за всю историю турнира является капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. На его счету — 20 набранных очков и два приза лучшему нападающему в 2011 и 2015 годах. Также дважды лучшим бомбардиром становился Данис Зарипов.

«Рекорд результативности среди снайперов в рамках одного турнира принадлежит Николаю Лемтюгову из „Авангарда“, 6 голов в 2015 году, на втором месте Константин Глазачев из „Металлурга“, 5 голов в 2011 году. Третье место делят Оскар Осала из „Нефтехимика“, 4 гола в 2012 году и Рихард Гюнге, 4 гола в 2018 году», — рассказали организаторы.

Отметим, что лучшим бомбардиром-защитником в истории турнира является Артем Бородкин. На его счету 5 очков. Лучшими игроками Кубка губернатора признавались Майкл Гарнетт, Василий Демченко, Дерон Куинт, Егор Мартынов и Кирилл Кольцов.

Напомним, Кубок губернатора Челябинской области по хоккею пройдет с 10 по 13 августа в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.