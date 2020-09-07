Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня

Финский легионер отыграл «на ноль» в первом же матче за новый клуб.

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После разгромной победы над ХК «Сочи» со счётом 6:0 голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня КХЛ. Вратарь заработал этот приз в голосовании болельщиков во «Вконтакте», сообщили «Первому областному» в пресс-службе КХЛ.



Для Юхо Олкинуоры это был первый официальный матч в форме магнитогорской команды. В дебютном матче финский легионер отбил все 34 броска по своим воротам и оформил первый «сухарь» за «Металлург».

«В своей первой же игре за „Металлург“ финн Юхо Олкинуора отыграл „на ноль“ и получив 39% голосов болельщиков в ВК был признан лучшим игроком дня!»— сообщили «Первому областному» в пресс-службе КХЛ.

Помимо голкипера, матч стал памятным ещё для трёх новичков «Металлурга» — нападающих Тэйлора Бека, Максима Карпова и Юхо Ламмико. Первый в этой игре оформил дубль, остальные забросили в ворота «Сочи» по одной шайбе. Помимо прочего, двумя голами в ворота южной команды отличился Андрей Нестрашил.

Напомним, по итогам первых двух домашних игр «Металлург» одержал две победы подряд. Следующая игра «сталеваров» также пройдёт в Магнитогорске. В гости к подопечным Ильи Воробьёва в среду, 9 сентября, приедет хабаровский «Амур».