«Металлург» одержал третью победу подряд

«Сталевары» на своём льду обыграли «Амур».

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Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд в рамках текущего чемпионата КХЛ. На своём льду «сталевары» обыграли хабаровский «Амур» со счётом 3:1;



К матчу «Металлург» подошёл в статусе фаворита, имею показатель забитых и пропущенных шайб 8 к 1. Несмотря на это магнитогорцы пропустили первыми, гол в ворота Василия Кошечкина забросил Глеб Корягин, для которого эта шайба стала первой в текущем сезоне. Затем «Магнитка» в течение двух минут имела численное преимущество, когда за толчок клюшкой удалили Павла Турбина. «Металлург» создал несколько опасных моментов в большинстве и даже запирал гостей в их зоне, но реализовать их команда Ильи Воробьёва не смогла. В концовке периода удалялись уже магнитогорцы, сначала Михаил Пашнин получил 2 минуты за задержку шайбы руками, а после Архип Неколенко подставил подножку игроку гостей и также поехал отдыхать на скамейку штрафников.

Второй период гости начали с численным преимуществом, оставшимся с первых двадцати минут встречи, однако реализовать его не смогли. Магнитогорцы продолжили штурмовать ворота Марека Лангхамера, во время одной из атак игрок гостей Никита Камалов лёг под бросок Егора Яковлева, шайба попала по лицу хоккеисту хабаровской команды, в итоге он покинул лёд. В следующей атаке «Магнитка» сравняла счёт, Архип Неколенко подставил клюшку под бросок всё того же Егора Яковлева. Судьи вязли просмотр на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения правил и засчитали гол. Спустя несколько минут гости получили численное преимущество, однако Андрей Нестрашил и Максим Карпов убежали в быструю контратаку, которая закончилась голом последнего. «Металлург» продолжил атаковать, активные действия игроков магнитогорской команды привели к удалению на Богдане Потехине в самой концовке второго периода. В большинстве пять бросков подряд совершил Николай Прохоркин, но реализовать численное преимущество во втором периоде хозяева площадки не смогли.

Начало третьей двадцатиминутки магнитогорцы провели в большинстве, но не смогли забить. «Амур» в свою очередь поменял вратаря, место Марека Лангхамера занял Евгений Аликин. «Сталевары» затем получили ещё две попытки большинства, которые вновь не удалось реализовать. Остаток периода «Металлург» провёл с игровым преимуществом, лишь изредка отражаю выпады гостей. На последней минуте встречи «Амур» заменил вратаря на шестого полевого, в итоге получил гол в пустые ворота. Шайбу забросил Николай Прохоркин, Итоговый счёт встречи — 3:1, победа «Металлурга».

Следующий матч магнитогорцы также проведут дома. В пятницу, 11 сентября, в гости к «сталеварам» приедет «Авангард», Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv.

«Металлург» (Магнитогорск) 3:1 «Амур» (Хабаровск) (0:1; 2:0; 1:0)

Голы:

2:25. Глеб Корягин, «Амур», 0:1

26:11. Архип Неколенко, «Металлург», 1:1

27:23. Максим Карпов, «Металлург», 2:1

59:23. Николай Прохоркин, «Металлург», 3:1

Статистика матча: Броски: 80-27; Броски в створ: 43-17; Голы: 3-1; Вбрасывания: 34-18; Блокированные броски: 4-17; Силовые приемы: 17-26; Время в атаке: 18:48-05:17; Штраф: 6-8.